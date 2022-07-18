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بوتين وإردوغان يبحثان آليات تصدير الحبوب الأوكرانية في طهران الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 03:48 مساء
بوتين وإردوغان يبحثان آليات تصدير الحبوب الأوكرانية في طهران الثلاثاء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)
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يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، في طهران آليات تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، خشية نشوب أزمة غذائية عالمية.

ومن المقرر أن تجري في تركيا محادثات بين موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة هذا الأسبوع بعد تقدم في مفاوضات الأسبوع الماضي. وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف الاثنين، حسبما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، «أولا، نحن مستعدون لمواصلة العمل في هذا الاتجاه، ثانيا، سيتم بحث هذه المسألة بين الرئيسين» بوتين وإردوغان، بحسب «فرانس برس».

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو «مسألة حياة أو موت» وهناك «أمل» في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

تجهيز «وثيقة نهائية»
وقال بوريل لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في الحرب على أوكرانيا، إن «حياة عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة».

-  روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»
-  بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا «مسألة حياة أو موت»

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن «وثيقة نهائية» ستكون جاهزة قريبا، للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وذلك بعد مفاوضات جرت الأسبوع الماضي في تركيا، بمشاركة موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة.

وأفاد الناطق باسم الوزارة، إيغور كوناشنكوف بأن: «اقتراحات روسيا حصلت على دعم جميع المشاركين في المشاورات، وقريبا جدا ينتهي تحرير الوثيقة النهائية بعنوان (مبادرة البحر الأسود)».

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