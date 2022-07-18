وقف رئيس الأمن الداخلي والمدعية العامة في أوكرانيا عن العمل

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول رئاسي بارز، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوقف اثنين من كبار المسؤولين في البلاد عن العمل انتظارا لنتائج تحقيقات لكنه لم يعزلهما رسميا.

وقال زيلينسكي، الأحد، إنه أقال رئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف والمدعية العامة إيرينا فنيديكتوفا، مشيرا إلى عشرات من قضايا تعاون العاملين في جهازيهما مع روسيا، بحسب وكالة «رويترز».

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وأوضح نائب مدير مكتب الرئيس للتلفزيون الأوكراني، أندري سميرنوف، أن فنيديكتوفا أوقفت عن العمل ومنع باكانوف «موقتا من القيام بمهام وظيفته»، فيما تجرى التحقيقات والتحريات.