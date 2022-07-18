مقتل وإصابة 5 أشخاص في ناد ليلي بإسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل أربعة أشخاص بإطلاق نار، وأصيب آخر، بطعنة سكين، في حادث وقع في ملهى ليلي جنوب إسبانيا، حسبما أفادت الشرطة الإسبانية اليوم الإثنين.

ويُعتقد أن الشخص الذي طُعن هو من أطلق الرصاص، وهو رهن الاعتقال، فيما قالت الشرطة في بيان اليوم، إنه في حالة خطيرة مع إصابات في صدره ورأسه، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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ولم تذكر الشرطة سبب اندلاع العنف الذي وقع بعد منتصف ليل الأحد في ماربيا، وهي بلدة شهيرة لقضاء العطلات في كوستا ديل سول بإسبانيا، كما لم تذكر الشرطة أسماء المتورطين.