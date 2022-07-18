الاتحاد الأوروبي يعتزم «مضاعفة» وارداته من الغاز الأذربيجاني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الإثنين، خلال زيارة إلى أذربيجان، اتفاقًا مع هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز، لمضاعفة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الأذربيجاني «خلال بضعة أعوام».

وكتبت فون دير لايين، في تغريدة «الاتحاد الأوروبي يتحوّل إلى مورّدي طاقة أكثر موثوقية.. أنا اليوم في أذربيجان لتوقيع اتفاق جديد»، بحسب وكالة «فرانس برس».