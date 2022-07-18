بريطانيا تشهد أشد أيامها حرارة.. وإعلان حالة طوارئ وطنية

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد بريطانيا، الإثنين، أشد أيامها حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تبلغ الحرارة 40 درجة مئوية للمرة الأولى، مما أجبر شركات القطارات على إلغاء بعض خدماتها ودفع السلطات الصحية لنشر مزيد من سيارات الإسعاف.

وتشهد أغلب أنحاء أوروبا موجة حارة شديدة بلغت فيها درجات الحرارة نحو 45 درجة مئوية، في بعض المناطق وانتشرت حرائق الغابات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا، بحسب وكالة «يورو نيوز».

حالة طوارئ وطنية

وأعلنت بريطانيا حالة طوارئ وطنية، بعدما أشارت توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز في يومي الإثنين والثلاثاء مستوى 38.7 درجة مئوية المسجل في حديقة جامعة كامبريدج العام 2019.

- نيران الصيف تحرق مناطق في أوروبا.. وإسبانيا تصل لذروة ارتفاع الحرارة

وتفرض أنفاق لندن قيودا موقتة على السرعة على شبكة القطارات خلال اليومين، مما يعني خفض الرحلات مع طول زمن الرحلة بسبب خفض السرعة.

كما نصحت شركة القطارات الوطنية الركاب بالبقاء في منازلهم، وقالت إن بعض الخدمات ومنها خط رئيسي بين شمال شرق إنجلترا ولندن لن يتحرك في أوقات معينة الثلاثاء.