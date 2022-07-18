مسلح يقتل 3 أشخاص بمركز تسوق في إنديانا الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ثلاثة أشخاص، وأصيب اثنان آخران، أمس الأحد، عندما فتح شخص النار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأميركية، على ما أعلن مسؤولون.

وقال رئيس بلدية غرينوود بولاية إنديانا، مارك مايرز، في بيان «شهدنا إطلاق نار كثيفا الليلة في غرينوود بارك مول.. حتى الآن أحصينا ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى»، مضيفا أن مطلق النار قُتِل برصاص «فردٍ مسلّح».

وأوضح رئيس قسم شرطة غرينوود، جيم إيسون، إن المسلح دخل إلى المركز التجاري وشرع في إطلاق النار دخل قاعة الطعام، مضيفا أن مدنيا مسلحا نجح في قتل الرجل.

مقتل أربعة بينهم المسلح

وذكر أنه في المحصلة أسفر الحادث عن مقتل أربعة بينهم المسلح وأصيب اثنان آخران.

ونشرت شرطة غرينوود، رسالة على صفحتها في «فيسبوك»، تطلب من الأشخاص الذين شهدوا إطلاق النار الاتصال بها للإدلاء بمعلومات.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف المسلح، تشهدها الولايات المتحدة، حيث يتسبب استخدام الأسلحة النارية في مقتل نحو 40 ألف شخص سنويا وفقا لموقع «غان فايولنس أركايف».

فتح النار خلال استعراض احتفالي

ويأتي الهجوم بعد أسابيع فقط على فتح مسلح النار خلال استعراض احتفالي في 4 يوليو، في إحدى ضواحي شيكاغو الغنية ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 30.

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ما يأتي في أعقاب مجزرتين في مايو أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في شمال ولاية نيويورك، وعن مقتل 19 طفلا ومدرسين اثنين في مدرسة ابتدائية بتكساس.

وأدى الارتفاع الأخير في أعمال العنف إلى إعادة إثارة الجدل حول تنظيم السلاح في البلاد، ومن المقرر أن تصوت لجنة بمجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما، على مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية.