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الإفراج عن الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بعد توقيفها لساعات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 11:44 صباحا
الإفراج عن الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بعد توقيفها لساعات
الصحفية الروسية، مارينا أوفسيانيكوفا، ترفع لافتة ضد الحرب في أوكرانيا تدخل استوديو بث نشرة الأخبار بقناة «أوستانكينو» الروسية. (أ ف ب).
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قالت الصحفية الروسية، مارينا أوفسيانيكوفا، التي أصبحت وجها معروفا بعد اقتحامها بثا تلفزيونيا مباشرا، للتنديد بالحرب في أوكرانيا، الإثنين، إنه جرى الإفراج عنها بعد ساعات على توقيفها في موسكو.

وكتبت أوفسيانيكوفا، عبر «فيسبوك»، «أنا في المنزل.. كل شيء على ما يرام.. بت أدرك الآن انه من الأفضل الخروج من المنزل مع جواز سفر وحقيبة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

«شوهت سمعة» الجيش
وقال محاميها دميتري زاخفاتوف، إن موكلته أوقفت للاشتباه في أنها «شوهت سمعة» الجيش خلال توليها الكلام أمام محكمة في موسكو، توجهت إليها الأسبوع الماضي، لمساندة المعارض إيليا إياشين المسجون لانتقاده الهجوم الروسي في أوكرانيا.

واعتمدت هذه التهمة بعد بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وقد تؤدي إلى فرض عقوبة قاسية بالسجن، وحتى الساعة لم تعلن السلطات فتح تحقيق جنائي في حق الصحفية.

وجاء توقيفها لفترة قصيرة بعد أيام قليلة على تظاهر أوفسيانيكوفا بمفردها قرب الكرملين، ملوحة بلافتة تنتقد التدخل العسكري في أوكرانيا والرئيس فلاديمير بوتين.
كانت أوفسيانيكوفا المولودة لأم روسية وأب أوكراني في أوديسا، تعمل حتى مارس محررة في القناة الأولى في التلفزيون الروسي.

اقتحام نشرة الأخبار المسائية
وتصدرت في مارس عناوين الصحف في كل أنحاء العالم، بعدما اقتحمت نشرة الأخبار المسائية في القناة التي تعمل فيها، حاملة لافتة كتب عليها «لا للحرب» باللغة الإنجليزية، وكان ذلك حدثا غير عادي في روسيا حيث تخضع وسائل الإعلام الحكومية لرقابة صارمة.

وأوقفت أوفسيانيكوفا واستجوبت لمدة 14 ساعة، قبل إطلاق سراحها وأمرت بدفع غرامة قدرها 30 ألف روبل (280 دولارا).

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ولفتت القضية الانتباه الدولي، وأثارت القلق بشأن حرية الصحافة في روسيا، بعد قرار الرئيس فلاديمير بوتين إرسال قواته لغزو أوكرانيا.

لكن لا تزال هناك أصوات داخل المعارضة الروسية توجه اللوم لأوفسيانيكوفا، على خلفية السنوات التي أمضتها في العمل بقناة Pervy Kanal الناطقة بلسان الكرملين.

وعقب احتجاجها مباشرة، أشاد الغرب بأوفسيانيكوفا باعتبارها بطلة، وحصلت على وظيفة جديدة كمراسلة مستقلة لجريدة «دي فيلت» الألمانية، لكنّ ناطقة باسم الصحيفة قالت لوكالة «فرانس برس» إن أوفسيانيكوفا لم تعد تعمل في الصحيفة.

ومطلع يونيو، سافرت أوفسيانيكوفا إلى أوكرانيا بهدف تغطية الحرب كمراسلة مستقلة لوسائل إعلام روسية، وكانت الصحفية أعلنت مطلع يوليو أنها عادت إلى روسيا لتسوية نزاع يتعلق بحضانة طفليها.

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