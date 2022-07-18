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سريلانكا تمدد حالة الطوارئ قبل انتخاب رئيس جديد الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 11:04 صباحا
سريلانكا تمدد حالة الطوارئ قبل انتخاب رئيس جديد الأربعاء
حشود غاضبة تقتحم مقر إقامة رئيس سريلانكا. (الإنترنت)
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مدد الرئيس السريلانكي بالإنابة رانيل ويكريميسينغه، الإثنين، حالة الطوارئ، مع اقتراب موعد انتخابات برلمانية لاختيار رئيس جديد للبلاد، وهو أحد المرشحين الرئيسيين فيها.

وأصبح ويكريميسينغه، تلقائيا رئيسا بالإنابة بعدما استقال غوتابايا راجابكسا، الأسبوع الماضي إثر فراره إلى سنغافورة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتسمح حالة الطوارئ لقوات الأمن بتوقيف مشتبه بهم واحتجازهم، وللرئيس باتخاذ تدابير تلغي القوانين الموجودة لمواجهة أي اضطراب حاصل.

وكانت حالة الطوارئ مفروضة لكن البرلمان لم يلتئم للمصادقة على الإعلان كما هو مطلوب، لكن ويكريميسينغه مددها اعتبارا من الإثنين «لمصلحة الأمن العام»، وفق قوله.

الشرطة والجيش يعززان التدابير الأمنية
وعززت الشرطة والجيش التدابير الأمنية قبل عملية التصويت المقررة الأربعاء، لانتخاب رئيس يتولى قيادة البلاد في الفترة المتبقية من ولاية راجابكسا الرئاسية، التي تنتهي في نوفمبر 2024.

ويحظى ويكريميسينغه الذي شغل منصب رئيس الوزراء ست مرات، بدعم حزب راجابكسا لتولي الرئاسة.

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وأُرغم الرئيس السابق على الفرار عندما اقتحم عشرات آلاف المتظاهرين مقره الرسمي بعد تظاهرات استمرت أشهرا في كل أنحاء البلاد، مطالبين باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية.

ويعاني السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة من نقص خطر في المواد الأساسية منذ نهاية العام الماضي، إذ إن البلاد لم تعد تملك عملات أجنبية لتمويل وارداتها الأساسية.

وتخلفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي، البالغ 51 مليار دولار منتصف أبريل، وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إقرار خطة إنقاذ.

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