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بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا «مسألة حياة أو موت»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 09:56 صباحا
بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا «مسألة حياة أو موت»
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل. (آكي)
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اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الإثنين، أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو «مسألة حياة أو موت»، وهناك «أمل» في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

وقال بوريل، لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، مخصص للبحث في الحرب على أوكرانيا، إن «حياة (...) عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق»، الذي يجرى التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

«وثيقة نهائية» للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا
والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن «وثيقة نهائية» ستكون جاهزة قريبا للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا بعد مفاوضات جرت هذا الأسبوع في تركيا، بمشاركة موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة.

- روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»

وقال الناطق باسم الوزارة، إيغور كوناشنكوف، في فيديو بثه مكتبه إن «اقتراحات روسيا حصلت على دعم جميع المشاركين في المشاورات وقريبا جدا ينتهي عمل تحرير الوثيقة النهائية بعنوان (مبادرة البحر الأسود)».

وقبلها بيومين، قال وزير الدفاع التركي، إن روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما كافيا في اتجاه حل النزاع بشأن صادرات الحبوب لإجراء محادثات جديدة في تركيا الأسبوع المقبل.

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