بريطانيا: روسيا تستخدم «فاغنر» لتعزيز قواتها في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الإثنين، إن روسيا استعانت بشركة المتعاقدين العسكريين الخاصة «فاغنر» لتعزيز قواتها على الخطوط الأمامية في الصراع الأوكراني.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث للمعلومات أن «فاغنر» تخفض معايير التجنيد وتوظف مدانين وأفرادا كانوا مدرجين على القوائم السوداء، مما قد يؤثر على فعالية الجيش الروسي.

وعلى مدى السنوات الثماني الماضية نشطت «فاغنر» في كل من أوكرانيا وسورية وعدد من الدول الأفريقية، وتشير هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في تقرير إلى انخراط محتمل لضابط الجيش الروسي السابق، دميتري أوتكين، البالغ من العمر 51 عاما، في بدايات نشاط «فاغنر»، إذ يُعتقد أنه أسس الشركة وأعطاها اسمها - تيمنا بلقبه أو اسمه الحركي السابق حين كان ضابطا.

«فاغنر» خلال 8 سنوات

وبدأت مجموعة «فاغنر» العمل في سورية العام 2015، حيث قاتلت إلى جانب القوات الموالية للحكومة، وعملت أيضا على حراسة حقول النفط. وتنشط المجموعة في ليبيا منذ 2016 وتدعم قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر. ويُعتقد أن ما يصل إلى ألف مرتزق من «فاغنر» شاركوا القيادة العامة في الهجوم الذي شنته على الحكومة الرسمية في طرابلس العام 2019.

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وترى مجلة «فورين بوليسي» الأميركية أن الكرملين استغل الفرصة «ليصبح لاعبا لا يقهر في المسار السياسي لليبيا من خلال دمج موسكو نفسها في البنية الأمنية للجيش الوطني الليبي، حيث تساعد فاغنر في إدامة وتسريع الاتجاهات التي تضر بالمصالح الأوروبية».

وفي جمهورية أفريقيا الوسطى دعيت مجموعة «فاغنر» العام 2017 لحراسة مناجم الماس، كما وردت تقارير إعلامية تفيد بأن المجموعة تنشط كذلك في السودان، حيث تعمل على حراسة مناجم الذهب.