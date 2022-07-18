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وزير الدفاع الروسي: الأولوية لتدمير الصواريخ الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 09:29 صباحا
وزير الدفاع الروسي: الأولوية لتدمير الصواريخ الأوكرانية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يترأس اجتماعا لقيادة القوات المسلحة في موسكو. 5 يوليو 2022. (رويترز)
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن الوزير سيرغي شويغو، وجه الجيش لأن تكون أولويته هي تدمير الصواريخ وقذائف المدفعية الأوكرانية بعيدة المدى.

وتؤكد كييف، أنها نفذت سلسلة من الضربات الناجحة على 30 من المراكز اللوجستية ومستودعات الذخيرة الروسية باستخدام قاذفات متعددة الفوهات تلقتها في الفترة الأخيرة من الغرب.

دفعة أميركية لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى
أعطت الصواريخ الأميركية الدقيقة التي تلقتها أوكرانيا في يونيو الماضي، دفعا لقوات هذا البلد، إذ عدلت ميزان القوى في ساحة المعركة، ما قد يبطئ هجوم موسكو، برأي خبراء.

ودمرت أوكرانيا بفضل المنظومة الصاروخية الدقيقة «هيمارس» منذ منتصف يونيو، أكثر من عشرين مستودع ذخيرة ومركزا قياديا روسيا، كانت عاجزة من قبل عن إصابتها بالصواريخ التقليدية؛ بسبب بعدها عن خط الجبهة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتظهر مقاطع فيديو منشورة على الإنترنت انفجارات هائلة في مواقع مستودعات ذخيرة، خصوصا في لوغانسك ونوفا كاهوفكا، ما يؤكد مدى دقة هذه الصواريخ الأميركية.

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وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، «اختبر المحتلون حقا ما هي المدفعية الحديثة، لن تكون لهم أي قاعدة خلفية آمنة على أرضنا».

ويملك الجيش الأوكراني حاليا، 12 راجمة يمكن تجهيزها بست قذائف بشكل متزامن، ومئات الذخائر.

وتسعى كييف في الوقت نفسه لإقناع واشنطن بتسليمها صواريخ من طراز «أتاكمس»، يمكن إطلاقها بواسطة قاذفات «هيمارس» ويبلغ مداها 300 كلم.

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