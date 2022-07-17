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إيران: خامنئي يصدر عفوا وتخفيفا للعقوبة يشمل أكثر من ألفي سجين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 10:18 مساء
إيران: خامنئي يصدر عفوا وتخفيفا للعقوبة يشمل أكثر من ألفي سجين
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. (الإنترنت)
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منح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي عفوًا أو تخفيفًا للعقوبة لأكثر من ألفي سجين في إيران بمناسبة حلول أعياد دينية، من بينهم محكومون بالإعدام، بحسب ما أفادت مصادر رسمية يوم الأحد.

وافق خامنئي على «مقترح العفو أو خفض العقوبة عن 2272 سجينًا من المدانين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية ومنظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة حلول عيدي الأضحى والغدير الأغر»، وفق موقعه الإلكتروني الرسمي.

 عفو عن محكومين تزامنًا مع المناسبات الدينية أو الوطنية
ويصدر خامنئي سنويًا أكثر من عفو عن محكومين لا سيما تزامنًا مع المناسبات الدينية أو الوطنية، بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية.

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وأوضح موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية أن بين المشمولين بالإجراء، 43 من المحكومين بالإعدام، وأن العدد الإجمالي لمن سيفرج عنهم يبلغ 811. وأحيت إيران عيد الأضحى في 10يوليو، وتُحيي عيد الغدير يوم الإثنين 18 يوليو 2022.

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