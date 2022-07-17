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مقتل 9 أشخاص في عمليات إطلاق نار منفصلة بجنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 09:06 مساء
مقتل 9 أشخاص في عمليات إطلاق نار منفصلة بجنوب أفريقيا
شرطة جنوب إفريقيا. (الإنترنت)
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قالت شرطة جنوب أفريقيا الأحد، إنها تلاحق مشتبهًا بهم بعد مقتل تسعة أشخاص بالرصاص في وقائع منفصلة في إقليمين في جنوب أفريقيا مساء  السبت.

تأتي أحدث موجة من عمليات القتل في أعقاب ارتفاع في الوفيات بسبب العنف في بلد يشهد واحدًا من أعلى معدلات جرائم القتل في العالم. وقالت السلطات في بيان إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان في منطقة ثيمبليهل في إقليم جوتينج، بحسب «رويترز».

نتائج التحقيقات الأولية
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مجموعة من الرجال كانت تلعب النرد في زاوية شارع في نحو الساعة السابعة والنصف مساء السبت بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت غرينتش) عندما هاجمهم مسلحون مجهولون وأطلقوا النار عليهم.

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قالت الشرطة «أربعة أشخاص تأكدت وفاتهم في الموقع يوم السبت واثنان نقلا إلى أقرب مركز طبي إثر إصابتهما بطلقات نارية».

عمليات إطلاق نار وسطو مسلح
وفي واقعة أخرى في المنطقة نفسها الواقعة في جنوب جوهانسبرغ قالت الشرطة إن رجلا (36 عامًا) عُثر عليه مقتولًا بالرصاص بعد سرقة ممتلكاته ومنها دراجة وهاتف محمول. وقالت الشرطة إن دافع إطلاق النار لا يمكن تأكيده حاليًا. ومن ناحية أخرى بدأت شرطة إقليم وسترن كيب تحقيقا في ملابسات جريمة قتل ثلاثة الليلة الماضية في بلدة خايليتشا. وقال الكولونيل أندريه تروت إن رابعًا قتل في واقعة منفصلة.

وقال مسؤولون يوم الجمعة إن السلطات اعتقلت ثمانية مشتبهًا بصلتهم بعمليات إطلاق نار وسطو مسلح «عشوائية» لستة أشخاص وقعت مساء يوم الخميس في بلدة ألكسندرا في جوهانسبرغ. ويقتل نحو 20 ألف شخص سنويا في جنوب أفريقيا التي يقطنها نحو 60 مليون نسمة.

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