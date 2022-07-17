إيران: لدينا القدرة الفنية لصنع قنبلة نووية لكننا لم نتخذ قرار صنعها

القاهرة - بوابة الوسط

قال أحد كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، كمال خرازي للجزيرة، الأحد، إن طهران قادرة فنيًا على صنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ قرارًا بعد لتنفيذ ذلك.

تابع خرازي قائلًا «خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم لما يصل إلى 60% ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب لنسبة 90 بالمئة... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها». وأضاف أن بلاده لن تتفاوض أبدًا على برنامجها النووي وسياستها الإقليمية، بحسب «فرانس برس».

إسرائيل تمر بمرحلة ضعف

وأكد أن إسرائيل تمر بمرحلة ضعف وأن دعم الرئيس الأميركي جو بايدن لها لن يعيدها للصدارة. وأكد أن «استهداف أمننا انطلاقًا من دول الجوار سيقابل برد على هذه الدول ورد مباشر على إسرائيل».

وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع القوى العالمية والذي حدت بموجبه إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها.

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وبعد عام من انتهاج ترامب لسياسة «الضغوط القصوى» على إيران، بدأت طهران في خرق القيود التي ينص عليها الاتفاق. ونفت إيران مرارًا ولفترة طويلة السعي لامتلاك سلاح نووي وقالت، إن تخصيب اليورانيوم لديها يجري لتوليد الطاقة لأغراض الاستخدام المدني وأشارت إلى أن الانتهاكات للاتفاق قابلة للعدول عنها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.