بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي

القاهرة - بوابة الوسط

اختلف الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، مع السعودية في رواية كل منهما عما دار خلال مناقشات في قمة ثنائية بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام 2018، وهي من القضايا الخلافية الرئيسية بين البلدين.

وتعتقد أجهزة المخابرات الأميركية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي الذي يحمل الجنسية الأميركية. وينفي ولي العهد، حاكم المملكة الفعلي، ذلك، بحسب «رويترز».

رواية وزير الشؤون الخارجية السعودي

ورفض بايدن، في رده على الصحفيين في البيت الأبيض بعد عودته من أول رحلة للشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة، رواية وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبيرعن أنه لم يسمع بإلقاء بايدن اللوم على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي كاتب العمود بجريدة واشنطن بوست والمنتقد الشديد لسياسات بلده السعودية.

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ورد بايدن بالنفي على سؤال عما إذا كان الجبير يقول الحقيقة في روايته لما دار بين بايدن والأمير. وقال الجبير إن ولي العهد قال لبايدن إن المملكة تعمل على منع تكرار أخطاء مثل قتل خاشقجي وإن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء كذلك.

هل ألقى بايدن باللوم على ولي العهد؟

وأضاف الوزير لقناة «فوكس نيوز» الإخبارية يوم السبت إنه «لم يسمع هذه العبارة بالتحديد» التي يلقي فيها بايدن باللوم على ولي العهد.

وقال مسؤول سعودي كان حاضرا الاجتماع إن تبادل الحوار لم يكن كما وصف بايدن وإن المناقشات المتعلقة بخاشقجي جرت قبل اجتماع رسمي وبصورة غير رسمية. وأضاف المسؤول أنه لم يسمع الرئيس يقول لولي العهد إنه يحمله مسؤولية قتل خاشقجي.

ورد بايدن على سؤال عما إذا كان نادما على التعامل بشكل مباشر مع الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة قائلا «لماذا لا تتحدثون عن أمر مهم؟ سأكون سعيدا بالرد على أسئلة عن أمور مهمة».