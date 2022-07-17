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تواصل الاحتجاجات في سريلانكا لليوم المئة رغم تنحي الرئيس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 03:54 مساء
تواصل الاحتجاجات في سريلانكا لليوم المئة رغم تنحي الرئيس
متظاهرون سريلانكيون يحملون أعلام بلدهم على مبنى رئاسة الوزراء، خلال تظاهرات مناهضة للحكومة في كولومبو. 13 يوليو 2022. (أ ف ب)
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في اليوم الـ100 من حركتهم الاحتجاجية في سريلانكا الأحد، يصب المتظاهرون الذين عجلوا بسقوط الرئيس جوتابايا راجاباكسا، بعد أن حملوه مسؤولية الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد، غضبهم الآن على خليفته.

بدأت حملة «النضال»، المطالبة برحيل راجاباكسا التي جرى التنسيق لها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في 09 إبريل، فيما نصب عشرات الآلاف من المتظاهرين جاءوا من سائر أنحاء البلاد، خيمًا أمام مكاتب الرئاسة في العاصمة كولومبو، بحسب وكالة «فرانس برس».

كان من المفترض في البداية، أن تستمر الحركة لمدة يومين، لكن المنظمين الذين فوجئوا باستجابة الحشود التي فاقت بكثير التوقعات، قرروا الإبقاء على الاعتصام إلى أجل غير مسمى.

نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود والكهرباء
الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود والكهرباء، وحدت الغالبية العرقية السنهالية البوذية وأقليات التاميل والمسلمين، المجموعات العرقية التي يصعب التوفيق بينها، في كراهية راجاباكسا ومحيطه.

في 9 يوليو، اقتحم المتظاهرون مقر إقامة الرئيس الذي اضطر إلى الفرار، وأرسل راجاباكسا خطاب استقالته التي أعلن رئيس البرلمان السريلانكي الجمعة قبولها.

ويكريميسينغه المرشح الأوفر حظًا
ويبدو أن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه، الذي نُصب رئيسا بالإنابة للبلاد، هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة راجاباكسا، وسيلتئم البرلمان لانتخاب رئيسًا جديدًا في 20 يوليو.

ولم يكن ذلك كافيًا لتهدئة المحتجين الذين ما زالوا يخيمون أمام المباني الرئاسية، وإن انخفض عددهم منذ تنحي راجاباكسا، وقد غادر المتظاهرون المباني الرئاسية التي اقتحموها.

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وكتب الناشط براساد ويليكومبورا، في تغريدة الأحد «مر 100 يوم على البداية»، مطالبًا ويكريميسينغه أيضاً بالتخلي عن السلطة.

وأضاف «لكننا ما زلنا بعيدين عن أي تغيير في النظام»، مع وسم «رانيل ارحل» و«لست رئيسي».

توجيه الحملة ضد رانيل ويكريميسينغه
وقال ناطق باسم المتظاهرين المعتصمين في كولومبو لوكالة «فرانس برس»، «نحن ندرس مع المجموعات المشاركة في (حملة) النضال توجيه الحملة ضد رانيل ويكريميسينغه».

وأمر الرئيس الموقت، الجيش ببذل كل ما في وسعه للحفاظ على النظام، وسيجرى إرسال تعزيزات من الشرطة والجيش إلى العاصمة الإثنين لضمان الأمن حول البرلمان قبل التصويت الأربعاء.

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