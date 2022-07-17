أوكرانيا: روسيا تستعد للمرحلة التالية من الهجوم

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول عسكري أوكراني، إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا، بعد أن قالت موسكو إن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في «جميع مناطق العمليات».

وانهمرت صواريخ وقذائف روسية على عدد من المدن، في ضربات تقول كييف إنها أدت إلى مقتل العشرات في الأيام الأخيرة، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وقال الناطق باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، السبت، «ليست ضربات صاروخية من الجو والبحر فحسب.. بل يمكننا أن نرى القصف على طول خط التماس بأكمله، على طول خط المواجهة بأكمله.. هناك استخدام نشط للطيران التكتيكي وطائرات الهليكوبتر الهجومية».

وتابع: «هناك بالفعل نشاط معين للعدو على طول خط المواجهة بأكمله.. من الواضح أن الاستعدادات جارية الآن للمرحلة التالية من الهجوم».

روسيا تعيد تجميع وحداتها لشن هجوم على سلافيانسك

وتابع الجيش الأوكراني، أن روسيا تعيد على ما يبدو تجميع وحداتها لشن هجوم على مدينة سلافيانسك، ذات الأهمية الرمزية التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونيتسك الشرقية.

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وتقول أوكرانيا إن 40 شخصًا على الأقل، قتلوا في قصف روسي لمناطق حضرية في الأيام الثلاثة الماضية، مع اشتداد الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبرايرالماضي.

وأوضح حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينهوبوف، أن صواريخ سقطت على بلدة تشوهيف شمال شرق خاركيف ليل الجمعة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا وإصابة ثلاثة آخرين.