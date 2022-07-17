توني بلير: حرب أوكرانيا تظهر تراجع الهيمنة الغربية مع صعود الصين وروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، إن حرب أوكرانيا أظهرت أن هيمنة الغرب تشهد نهايتها في ظل صعود الصين، لتكون قوة عظمى بالشراكة مع روسيا، في أوضح نقاط التغير في المشهد العالمي منذ قرون.

وأضاف بلير، الذي شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا في الفترة من 1997 وحتى 2007، أن العالم في مرحلة تحول في التاريخ يمكن مقارنتها بنهاية الحرب العالمية الثانية، أو انهيار الاتحاد السوفياتي، لكن هذه المرة وبوضوح، الغرب ليس في الكفة الراجحة، بحسب وكالة «يورو نيوز».

ووفقًا لنص خطاب ألقاه في منتدى لدعم التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا في «ديتشلي بارك» غرب لندن، في محاضرة حملت عنوان «بعد أوكرانيا، ما الدروس الحالية للقيادة الغربية؟»، قال بلير: «نحن نشهد نهاية الهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية».

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وتابع: «سيصبح العالم ثنائي القطب على الأقل أو متعدد الأقطاب.. التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من الصين وليس من روسيا».

الغرب لا يمكنه الاعتماد على الصين

وأشار إلى أن حرب أوكرانيا أوضحت، بما لا يدع مجالًا للشك، أن الغرب لا يمكنه الاعتماد على الصين «لتتصرف بطريقة نعتبرها عقلانية».

وقال بلير: «مكان الصين كقوة عظمى طبيعي ومبرر. إنها ليست الاتحاد السوفياتي»، لكنه قال إن على الغرب ألا يسمح للصين بالتفوق عسكريًا.

وأضاف: «علينا أن نزيد من الإنفاق الدفاعي ونحافظ على التفوق العسكري» مشيرًا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها «أن تكون لهم الغلبة (عسكريًا) بما يكفي للتعامل مع أي احتمال أو نوع من الصراع في كل المناطق».