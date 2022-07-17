تمديد الإغلاق في ماكاو بسبب «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد ماكاو، الأحد، لدخول أسبوعها الثاني من الإغلاق، مع تمديد السلطات القيود لمدة خمسة أيام في ظل استمرار ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» في المنطقة الواقعة في جنوب الصين.

وأمرت السلطات في 11 يوليو السكان بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوع، ويُسمح لهم بمغادرتها فقط لشراء الحاجيات الضرورية ولإجراء فحوص، بعد تسجيل أكثر من 1500 إصابة بفيروس «كورونا» خلال ثلاثة أسابيع على الرغم من حملات فحص إلزامية واسعة النطاق، وفق وكالة «فرانس برس».

وجرى تمديد الإجراء الذي يسمى «الإدارة الثابتة»، حتى الجمعة ضمنًا، بعدما كان مقررًا أن ينتهي الإثنين، بسبب استمرار ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 1700 إصابة، ويواجه المخالفون السجن لمدة تصل إلى عامين.

ماكاو تنضم لسياسة «صفر كوفيد»

وانضمت سلطات المدينة إلى سياسة «صفر كوفيد» القاسية التي تطبقها الصين القارية، وتتمثل في عزل السكان وإجراء اختبارات لهم على نطاق واسع بمجرد ظهور إصابات قليلة، على أمل القضاء على الوباء.

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ويمكن لبعض الخدمات العامة والمؤسسات التجارية، على غرار محال السوبرماركت والصيدليات، أن تستمر بالعمل، لكن يتعيّن على الكازينوهات التي توفر عادة نحو 80% من العائدات الحكومية في ماكاو ونصف الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف واحدًا من كل خمسة مقيمين، أن تبقى مغلقة.

وأعلنت السلطات أن أصحاب العمل غير ملزمين بدفع أجور موظفيهم طوال فترة الإغلاق.