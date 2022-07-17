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8 قتلى بتحطم طائرة شحن في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 10:37 صباحا
8 قتلى بتحطم طائرة شحن في اليونان
حطام الطائرة. (أسوشيتد برس)
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تحطمت طائرة شحن تحمل مواد خطرة بالقرب من مدينة كافالاس بشمال شرق اليونان في وقت متأخر من أمس السبت، مرسلة أبخرة خطرة في الهواء، وفقًا لما قاله مسؤولون.

فيما أعلن وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش، الأحد، أن جميع أفراد طاقم طائرة الشحن من طراز «أنتونوف»، الثمانية لقوا حتفهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح أن الطائرة كانت تحمل نحو 11 طنًا من الأسلحة، بينها ألغام مورتر مضيئة، إلى بنغلاديش.

وأبلغت هيئة الدفاع المدني اليونانية، السكان الذين يعيشون بالقرب من موقع التحطم بإبقاء نوافذهم مغلقة وعدم تشغيل مكيفات الهواء.

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وقال فيليبوس أناستاسياديس، عمدة بانغيو التي تأثرت بالحادث، إن الطائرة كانت تحمل «مواد خطرة»، يرجح أن تكون ذخائر.

الطائرة أقلعت من نيس في صربيا
وتشير تقارير إلى أن الطائرة أقلعت من نيس في صربيا وكانت في طريقها إلى عمان في الأردن، عندما أبلغ قائدها عن وجود مشكلة في المحرك وطلب الهبوط الاضطراري في مطار كافالا، لكن الطائرة لم تصل إلى هناك، وتحطمت على بعد نحو 40 كيلومترًا من المطار.

وأظهر مسار رحلة الطائرة الموضح على موقع «فلايدرادار 24»، لرصد الرحلات الجوية، أن الطائرة وصلت بالفعل إلى شمال بحر إيجه بالقرب من شبه جزيرة هالكيديكي قبل أن تلتف وتتجه نحو كافالا.

وأظهرت صور الهاتف المحمول التي التقطها سكان بالمنطقة الطائرة وهي مشتعلة قبل أن تتحطم، كما ذكرت تقارير أنه سمع دوي انفجارات متعددة بعد التحطم.

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