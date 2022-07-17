Atwasat

إيران تعلق على تصريحات بايدن في قمة جدة للتعاون والأمن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 08:30 صباحا
إيران تعلق على تصريحات بايدن في قمة جدة للتعاون والأمن
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في أنقرة, 27 يونيو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

اعتبرت إيران، الأحد، أن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته الإقليمية، خصوصًا أمام قادة دول عربية في مدينة جدة السعودية، محاولة أميركية «لإثارة التوتر» في المنطقة.

واختتم بايدن، السبت، جولته الأولى في المنطقة كرئيس للولايات المتحدة، التي شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسعودية، بتأكيده أمام قادة دول خليجية وعربية أن واشنطن لن تسمح بوجود فراغ إقليمي تملؤه روسيا أو الصين أو إيران.

واعتبر الناطق باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، أن«المزاعم والاتهامات التي كالها الرئيس الأميركي جو بايدن خلال جولته الشرق أوسطية، ومنها تصريحاته في قمة جدة، مرفوضة ولا أساس لها». وأضاف في بيان فجر الأحد: «هذه المزاعم الفارغة تأتي في سياق استمرار السياسة الأميركية لخلق الفتن وإثارة التوتر في المنطقة».

ماذا قال بايدن؟
وأكد بايدن خلال قمة جدة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، التي أتت قبل أيام من زيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، «لن نتخلى (عن الشرق الأوسط) ولن نترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران». وأضاف: «اسمحوا لي أن أختتم بتلخيص كل هذا في جملة واحدة: الولايات المتحدة ملتزمة ببناء مستقبل إيجابي في المنطقة، بالشراكة معكم جميعًا، ولن تغادر».

وشدد على أن الولايات المتحدة «لن تتسامح مع محاولة دولة واحدة الهيمنة على دولة أخرى في المنطقة من خلال التعزيزات العسكرية أو التوغل أو التهديدات»، في إشارة خصوصًا إلى إيران التي يتهمها جيرانها بمحاولة زعزعة الاستقرار.

وفي بيان مشترك صادر عن القمة، تعهد القادة «بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين» وتعميق تعاونهم الدفاعي والاستخباري. وشددوا على الجهود الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، داعين إلى تعزيز قدرات الردع المشتركة «ضد التهديد المتزايد» الذي يمثله برنامج طهران للطائرات المسيرة.

وكان بايدن وصل إلى السعودية آتيًا من إسرائيل في أول رحلة جوية مباشرة من الدولة العبرية إلى المملكة. وخلال زيارته العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية، تعهد بايدن في إعلان أمني وقعه مع إسرائيل الخميس، بأن تستخدم الولايات المتحدة كل عناصر «قوتها الوطنية» لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران على الدوام السعي إليه.

وبينما أشار كنعاني إلى أن الولايات المتحدة هي «أول دولة استخدمت القنبلة النووية»، اعتبر أنها «تلجأ مجددًا لسياستها الفاشلة في التخويف من إيران» لإثارة توتر إقليمي. ورأى أن «التهم الأميركية الكاذبة تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني وقيام أميركا بغض الطرف عن الخداع الصهيوني المستمر لعقود ككيان يمتلك أكبر ترسانة للسلاح النووي في المنطقة، لهو دليل واضح على انتهاج الإدارة الأميركية سياسة التزييف والنفاق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة

البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة
البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة

البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة
الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»

الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»
سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى

سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى
ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟

ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟
بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط

بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل

50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس

رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس
طرح ألبوم غنائي لجوني ديب

طرح ألبوم غنائي لجوني ديب
كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز

رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة

ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب

الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»

روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»
منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد

منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد
بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير بحل الدولتين

بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس
رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس
بايدن يدعو الرئيس الإماراتي لزيارة رسمية للولايات المتحدة
بايدن يدعو الرئيس الإماراتي لزيارة رسمية للولايات المتحدة
أميركا توافق على بيع معدات دبابات لدعم تايوان بـ108 ملايين دولار
أميركا توافق على بيع معدات دبابات لدعم تايوان بـ108 ملايين دولار
روسيا تعلن تدمير مصنع لإنتاج أجزاء لصواريخ توتشكا الباليستية في أوكرانيا
روسيا تعلن تدمير مصنع لإنتاج أجزاء لصواريخ توتشكا الباليستية في ...
بايدن يغادر السعودية في ختام أول جولة شرق أوسطية له كرئيس للولايات المتحدة
بايدن يغادر السعودية في ختام أول جولة شرق أوسطية له كرئيس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية...
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق......
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع ......
المزيد
إيران تعلق على تصريحات بايدن في قمة جدة للتعاون والأمن
إيران تعلق على تصريحات بايدن في قمة جدة للتعاون والأمن...
خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا
خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا...
البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة
البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة...
بايدن يغادر السعودية في ختام أول جولة شرق أوسطية له كرئيس للولايات المتحدة
بايدن يغادر السعودية في ختام أول جولة شرق أوسطية له كرئيس ......
روسيا تعلن تدمير مصنع لإنتاج أجزاء لصواريخ توتشكا الباليستية في أوكرانيا
روسيا تعلن تدمير مصنع لإنتاج أجزاء لصواريخ توتشكا الباليستية......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط