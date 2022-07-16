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خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 09:13 مساء
خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا
امرأتان تستخدمان المراوح لمواجهة الحرّ الشديد خلال موجة الحر في إشبيلية. (الإنترنت)
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أعلنت السلطات الإسبانية، الجمعة، حالة التأهب لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى 44 درجة مئوية في بعض المناطق.

وأسفرت موجة الحر وفقًا لمعهد كارلوس الصحي الثالث، التابع لوزارة الصحة الإسبانية إلى وفاة 360 شخصًا في إسبانيا في موجة الحر الثانية لهذا العام خلال 5 أيام من 10 إلى 15 يوليو، بحسب «يورو نيوز».

ووفقًا لإشعار من وزارة الصحة، يتعرض أكثر من 18 مليون شخص في إسبانيا للخطر الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.

 إجلاء 3000 شخص من منازلهم
وقالت أجهزة الطوارئ في ميخاس عبر تغريدة في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، إنه تم إجلاء أكثر من 3000 شخص من منازلهم في المنطقة بسبب حريق غابات كبير بالقرب من البلدة الواقعة في إقليم ملقة، ومن المقاصد الشهيرة للسائحين الأوروبيين.

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ودمرت حرائق الغابات في المجمل 98000 فدان من بداية العام حتى منتصف يونيو أي أكثر من ثلاثة أضعاف المساحة التي دمرتها الحرائق في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات من معهد الحفاظ على الطبيعة والغابات.

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