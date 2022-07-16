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البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 05:04 مساء
البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة محمد حسين باقري يسار، وقائد الجيش الجنرال عبد الرحيم موسوي أثناء زيارة لطائرة مسيرة تحت الأرض. (الإنترنت)
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زار مسؤولون روس إيران مرتين على الأقل هذا الصيف لمعاينة الطائرات المسيرة المقاتلة التي ستسلمها طهران إلى موسكو المنخرطة في هجوم على أوكرانيا، وفق ما أكد جيك ساليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض السبت.

وعرض الجيش الإيراني طائراته المسيرة على وفد روسي يومي 8 و5 يوليو في قاعدة كاشان الجوية، البعيدة 200 كيلومتر جنوب طهران، بحسب صور الأقمار الصناعية التي كشفتها الحكومة الأميركية، في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى تعزيز ترسانتها أمام المقاومة التي يبديها الجيش الأوكراني في شرق البلاد. 

تزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة
وقال سوليفان: «ننشر هذه الصور التي التُقطت في يونيو، التي تظهر الطائرات المسيرة الإيرانية التي اطلع عليها الوفد الروسي في ذلك اليوم. ويشير ذلك إلى استمرار الاهتمام الروسي بامتلاك طائرات مسيرة إيرانية مقاتلة». وأضاف: «بحسب علمنا هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وفد روسي هذه القاعدة الجوية لمثل هذا الغرض».

وأعلن البيت الأبيض، الإثنين الماضي، أنه تلقى معلومات تفيد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة، بينها قتالية، وأن الجيش الإيراني سيجري دورات تدريبية للتعامل مع هذه الاسلحة اعتبارًا من يوليو.

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وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لشبكة «سي إن إن»، هذا الأسبوع، أن هذه الطائرات المسيرة يمكن استخدامها في عمليات الاستطلاع وتسليم الذخائر.

 مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا
وأضاف كيربي، الثلاثاء، «كان من المهم إبلاغ العالم بمعرفتنا أن روسيا بحاجة إلى هذه الإمكانات الإضافية»، مشيرًا إلى أنهم «يزيدون مواردهم بشكل متسارع». 

وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، منح مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك منظومة «هيمارس» وقذائف دقيقة. وقدمت واشنطن بالفعل 6.9 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية لكييف منذ بدء الغزو.

ونفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، تأكيدات البيت الأبيض تسليم طائرات مسيرة إلى روسيا، ووصفها بأنها «لا أساس لها».

وتشكل الطائرات المسيرة سلاحًا حاسمًا في المعارك الجارية بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية. وتساعد القصف المدفعي على تحديد أهداف العدو والقيام بمهام الاستطلاع وتنفيذ الضربات المحددة الهدف.

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