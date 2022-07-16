روسيا تعلن تدمير مصنع لإنتاج أجزاء لصواريخ توتشكا الباليستية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، تدمير مصنع لإنتاج أجزاء من صواريخ توتشكا-يو الباليستية في مدينة دنيبرو الأوكرانية.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أنها أسقطت ثلاث طائرات أوكرانية إضافة إلى مروحيتين، بحسب ما نقلت وكالة «يورو نيوز».

واستخدمت القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة صواريخ توتشكا التي جرى تصنيعها في الحقبة السوفياتية، لقصف الجيش الروسي والميليشيات الرديفة له من مسافات بعيدة.

- 12 قتيلا على الأقل في ضربات روسية بوسط أوكرانيا

والجمعة، أكدت أوكرانيا حصولها على منظومة الصواريخ الجديدة «إم 270»، من الدول الغربية لاستخدامها في الحرب ضد روسيا.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على موقع تويتر اليوم الجمعة «لا رحمة بالعدو».

وقال الوزير إن منظومة «إم 270» الصاروخية الجديدة من إنتاج شركة هيمارس الأميركية تمثل «مساهمة جيدة في ساحة المعركة».