أميركا توافق على بيع معدات دبابات لدعم تايوان بـ108 ملايين دولار

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة بقيمة 108 ملايين دولار، لتقديم مساعدة فنية عسكرية لتايوان.

وعبرت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، اليوم السبت، عن امتنانها البالغ للموافقة الأميركية، قائلة إنه من المتوقع «إنجاز الصفقة» في غضون الشهر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

وجرى الإعلان عن صفقة البيع المحتملة من جانب وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، في وقت متأخر من يوم الجمعة.

- الصين: لن نتردد في بدء حرب بشأن تايوان

وقالت الوكالة إن عملية البيع تشمل قطع غيار وإصلاح للدبابات والمركبات المقاتلة، ومساعدة لوجيستية وفنية من الحكومة الأميركية ومقاولين.

وأرسلت الوكالة شهادة التصديق المطلوبة لإخطار الكونغرس، بصفقة البيع المحتملة يوم الجمعة.

ووفقًا للوكالة، ستسهم عملية البيع المقترحة في تحقيق هدف تايوان المتمثل في «الحفاظ على قدرتها العسكرية، مع تعزيز قدرتها على التوافق التشغيلي مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بشكل أكبر».

إثارة غضب الصين

ومن المرجح أن تثير الخطوة غضب الصين؛ إذ تعتبر تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي جزءًا من أراضيها، على الرغم من أن الجزيرة بها حكومة مستقلة منذ العام 1949.

والصفقة هي رابع عملية بيع أسلحة لتايوان توافق عليها واشنطن هذا العام، والخامسة منذ تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن في العام 2021.

كانت واشنطن وافقت في 8 يونيو الماضي، على عملية بيع مقترحة لقطع غيار سفن وقطع غيار أنظمة سفن ومعدات ذات صلة إلى تايوان بقيمة 120 مليون دولار.