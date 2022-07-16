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بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 09:27 صباحا
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت).
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سيعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مساعدة بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما أكد مسؤول أميركي السبت، وسط تصاعد أزمة الغذاء على وقع الحرب في أوكرانيا.

وقال المسؤول إن «الرئيس سيعلن اليوم عن تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار من مساعدات الأمن الغذائي في المدى القريب إلى البعيد، لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وجاءت تصريحات المسؤول في جدة بغرب السعودية حيث يختتم بايدن جولة إقليمية.

قمة خليجية-أميركية
على صعيد ليس بعيدًا، يناقش بايدن أسعار النفط المتقلبة خلال اجتماع قمة مع قادة دول عربية اليوم السبت في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضًا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ويضم لقاء القمة هذا قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان نقلته وكالة «فرانس برس». وكان بايدن وصل الجمعة إلى السعودية التي تعهّد بأن يجعلها دولة «منبوذة» على خلفية سجلها الحقوقي من قبل، واجتمع بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين.

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