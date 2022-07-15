أوكرانيا تؤكد حصولها على منظومة الصواريخ الجديدة إم 270

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت أوكرانيا حصولها على منظومة الصواريخ الجديدة إم 270، من الدول الغربية لاستخدامها في الحرب ضد روسيا.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على موقع تويتر اليوم الجمعة «لا رحمة بالعدو»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقال الوزير إن منظومة إم 270 الصاروخية الجديدة من إنتاج شركة هيمارس الأمريكية تمثل «مساهمة جيدة في ساحة المعركة».

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ولم توضح تغريدة الوزير ما إذا كان قد جرى بالفعل تسليم نظام صاروخي واحد أو أكثر من نوع إم 270.

كانت بريطانيا وعدت أوكرانيا مؤخرا بمثل هذه الأسلحة، ويمكن لمنظومة إم 270 المحمولة آليا تحميل اثني عشر صاروخا، بخلاف صواريخ هيمار المثبتة على شاحنة التي تحمل ستة صواريخ.

وحتى الآن تلقت كييف صواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومترا لكلا النظامين.

ومع ذلك فإن ريزنيكوف ومسؤولين أوكرانيين آخرين يرعون الآمال في الحصول على صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر.

كما تقوم ألمانيا بالفعل بتدريب الأوكرانيين على نظام صواريخ مارش 2 الذي يفترض أن تحصل عليه كييف من برلين.