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بريطانيا تحمل روسيا «المسؤولية الكاملة» عن وفاة بول يوري في دونيتسك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 06:57 مساء
بريطانيا تحمل روسيا «المسؤولية الكاملة» عن وفاة بول يوري في دونيتسك
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس. (الإنترنت).
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 حملت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الجمعة، روسيا «المسؤولية الكاملة» عن وفاة بول يوري، بعد إعلان الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا أن البريطاني الذي كانوا يعتقلونه توفي.

وقالت تراس «صدمت لسماع التقارير عن وفاة عامل الإغاثة البريطاني بول يوري أثناء احتجازه من وكلاء لروسيا في أوكرانيا»، مضيفة «على روسيا أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك»، بحسب وكالة فرانس برس.

-وفاة بريطاني اعتقتله القوات الموالية لروسيا في أوكرانيا.. كيف رد «دوانينغ ستريت»؟

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات الموالية لموسكو في أوكرانيا اليوم الجمعة وفاة البريطاني بول يوراي الذي اعتقلته .

وقال ممثل عن «جمهورية دونيتسك الشعبية» المعلنة من جانب واحد على موقع تلغرام، إن يوراي «توفي في العاشر من يوليو»، مضيفا أنه كان مصابا بداء السكري.

المجال الإنساني أم جندي محترف؟
وتقول منظمات غير حكومية إن يوري كان يعمل في المجال الإنساني كمتطوع لتقديم المساعدات في أوكرانيا، بينما يشدد  المدعومون من موسكو على أنه كان جنديا »محترفا».

بدورها عبرت الحكومة البريطانية الجمعة عن قلقها إزاء الإعلان عن وفاة البريطاني بول يوري. وقال ناطق باسم دوانينغ ستريت عقب إعلان وفاة يوري «إنها بالطبع تقارير مقلقة وأفكارنا مع عائلته وأصدقائه».

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