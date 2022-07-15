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الولايات المتحدة ستستأنف الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 06:09 مساء
الولايات المتحدة ستستأنف الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية مع روسيا
المبنى المخصص للتجميع في مركز كينيدي التابع لـ«ناسا» في ولاية فلوريدا (أ ف ب)
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أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستستأنف الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية مع روسيا، رغم محاولتها عزل موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، في بيان «لضمان مواصلة عمليات محطة الفضاء الدولية بشكل آمن وحماية أرواح رواد الفضاء وضمان استمرار الوجود الأميركي في الفضاء، ستستأنف ناسا دمج طواقم مركبات الفضاء الأميركية و(الصاروخ) سويوز الروسي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- بوتين يقيل رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما أعفى بموجبه رئيس وكالة الفضاء دميتري روغوزين، حسبما أفاد الكرملين. 

وأمر المرسوم بإقالة روغوزين «من منصب المدير العام لمؤسسة الفضاء الحكومية روسكوسموس»، وحل محله نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف.

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