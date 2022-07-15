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هيئة الأركان الإيرانية: أميركا ستدفع ثمن استخدام لغة القوة ضد طهران

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 04:12 مساء
هيئة الأركان الإيرانية: أميركا ستدفع ثمن استخدام لغة القوة ضد طهران
علم إيران. (الإنترنت)
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حذر الناطق باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، الولايات المتحدة من أنها ستدفع ثمن «استخدام لغة القوة ضد طهران».

كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكد عقب محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في القدس أمس الخميس، «التزام بلاده الراسخ» تجاه أمن إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأوضح بايدن إن بلاده «تلتزم، اتساقا مع هذا التعهد، بعدم السماح أبدا لإيران بالحصول على سلاح نووي»، مضيفا أن أميركا استعدت لاستخدام «جميع عناصر قوتها الوطنية» لهذا الغرض.

- بايدن: سنستخدم جميع عناصر قوتنا الوطنية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي

وقال لابيد «على طهران أن تعلم أنه إذا استمرت في تطوير برنامجها النووي، سيلجأ العالم الحر إلى استخدام القوة».

وأوضح شكارجي اليوم: «إنهم يعلمون جيدا أنهم سيدفعون ثمن استخدام لغة القوة ضدنا، لذلك عليهم أن يدرسوا الأوضاع في المنطقة والعالم بشكل جيد لتحليل المستقبل بشكل أفضل»، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

واعتبر أن استخدام لغة «اللجوء إلى القوة» من قبل بايدن ولابيد «تأتي في إطار سياساتهما في شن الحرب النفسية التي يقودها الاثنان وحالة الوهم التي تغلبت عليهما».

وقال: «أدعو الاثنين إلى تصفح أوراق الماضي والهزائم المتكررة التي لحقت بهم، من بينها الهجوم الصاروخي ضد قاعدة (عين الأسد) الأميركية في العراق من قبل القوات المسلحة الإيرانية ردا على اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراق، والفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس».

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