طائرة الرئاسة الأميركية تغادر تل أبيب في رحلة جوية هي الأولى نحو السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن «إسرائيل» الجمعة، على متن الطائرة الرئاسية الأميركية، متوجها إلى المملكة العربية السعودية في رحلة جوية هي الأولى بين كيان الاحتلال والمملكة الخليجية.

ولم يسبق لأي رئيس أميركي، أن توجه جوا مباشرة من «إسرائيل» إلى السعودية، لكن الزيارة تأتي وسط مؤشرات على انفتاح بين الدولتين اللتين لا ترتبطان بعلاقات دبلوماسية.

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كان في وداع بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد ورئيس الدولة اسحق هرتسوغ، بحسب وكالة «فرانس برس».