Atwasat

طائرة الرئاسة الأميركية تغادر تل أبيب في رحلة جوية هي الأولى نحو السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 03:19 مساء
طائرة الرئاسة الأميركية تغادر تل أبيب في رحلة جوية هي الأولى نحو السعودية
طائرة الرئيس الأميركي تحط في مطار بن غوريون. 13 يوليو 2022 (الإنترنت)
alwasat radio

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن «إسرائيل» الجمعة، على متن الطائرة الرئاسية الأميركية، متوجها إلى المملكة العربية السعودية في رحلة جوية هي الأولى بين كيان الاحتلال والمملكة الخليجية.

ولم يسبق لأي رئيس أميركي، أن توجه جوا مباشرة من «إسرائيل» إلى السعودية، لكن الزيارة تأتي وسط مؤشرات على انفتاح بين الدولتين اللتين لا ترتبطان بعلاقات دبلوماسية.

-  الرئيس الإيراني: زيارة بايدن لن تحقق «الأمن» لدولة الاحتلال الإسرائيلي
-  بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية

كان في وداع بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد ورئيس الدولة اسحق هرتسوغ، بحسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير بحل الدولتين

بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير ...
هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»

بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا
الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط

الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط
رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد

رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد
الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز

الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز
بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي إدارة مؤسسة النفط

بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي ...
نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن يتطور الأمر إلى مواجهة مسلحة

نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن ...
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء

الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»

«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب

صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
بدوي نسيج وحده!

بدوي نسيج وحده!
كازينو القمار الليبي

كازينو القمار الليبي
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غوتيريس يندد بـ«الهجوم الصاروخي المروع» على مدينة فينيتسيا الأوكرانية
غوتيريس يندد بـ«الهجوم الصاروخي المروع» على مدينة فينيتسيا ...
قبول استقالة الرئيس السريلانكي
قبول استقالة الرئيس السريلانكي
تنصيب ويكريميسينغه رئيسا موقتا لسريلانكا
تنصيب ويكريميسينغه رئيسا موقتا لسريلانكا
رد جديد من طهران على الإعلان الإسرائيلي - الأميركي
رد جديد من طهران على الإعلان الإسرائيلي - الأميركي
روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»
روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي...
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية...
المزيد
طائرة الرئاسة الأميركية تغادر تل أبيب في رحلة جوية هي الأولى نحو السعودية
طائرة الرئاسة الأميركية تغادر تل أبيب في رحلة جوية هي الأولى......
بوتين يقيل رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين
بوتين يقيل رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين...
وفاة بريطاني اعتقتله القوات الموالية لروسيا في أوكرانيا.. كيف رد «دوانينغ ستريت»؟
وفاة بريطاني اعتقتله القوات الموالية لروسيا في أوكرانيا.. ......
روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»
روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون ......
رد جديد من طهران على الإعلان الإسرائيلي - الأميركي
رد جديد من طهران على الإعلان الإسرائيلي - الأميركي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط