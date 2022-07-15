بوتين يقيل رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين
القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 02:48 مساء
فلاديمير بوتين يلوح أثناء حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء عبر «الفيديو كونفرنس» في منتجع سوتشي، 24 نوفمبر 2021 . (سبوتنيك)
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً أعفى بموجبه رئيس وكالة الفضاء دميتري روغوزين، حسبما أفاد الكرملين الجمعة.
وأمر المرسوم بإقالة روغوزين "من منصب المدير العام لمؤسسة الفضاء الحكومية روسكوسموس". وحلّ محلّه نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، وفق وكالة «فرانس برس».
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