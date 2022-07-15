بوتين يقيل رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً أعفى بموجبه رئيس وكالة الفضاء دميتري روغوزين، حسبما أفاد الكرملين الجمعة.

وأمر المرسوم بإقالة روغوزين "من منصب المدير العام لمؤسسة الفضاء الحكومية روسكوسموس". وحلّ محلّه نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، وفق وكالة «فرانس برس».