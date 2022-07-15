روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن «وثيقة نهائية» ستكون جاهزة قريبا للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا بعد مفاوضات جرت هذا الأسبوع في تركيا بمشاركة موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشنكوف في فيديو بثه مكتبه إن «اقتراحات روسيا حصلت على دعم جميع المشاركين في المشاورات وقريبا جدا ينتهي عمل تحرير الوثيقة النهائية بعنوان (مبادرة البحر الأسود)»، حسب وكالة «فرانس برس».

النزاع على صادرات الحبوب

ويوم الأربعاء، قال وزير الدفاع التركي، الأربعاء، إن روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما كافيا في اتجاه حل النزاع بشأن صادرات الحبوب لإجراء محادثات جديدة في تركيا الأسبوع المقبل.

وقال الوزير خلوصي أكار في بيان عقب المحادثات الأولى في اسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني منذ مارس «تم الاتفاق على أن يجتمع الوفدان الروسي والأوكراني مرة أخرى في تركيا الأسبوع المقبل».