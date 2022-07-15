تنصيب ويكريميسينغه رئيسا موقتا لسريلانكا

القاهرة - بوابة الوسط

تم تنصيب رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغه الخميس رئيسا موقتا للبلاد بعد قبول استقالة غوتابايا راجاباكسا، وقبل أن ينتخب البرلمان رئيسا جديدا في 20 يوليو، حسبما أعلن مكتب رئيس المجلس التشريعي.

وقال مكتب رئيس البرلمان ماهيندا يابا ابيواردانا أن الترشيحات للرئاسة ستقبل في 19 يوليو وسيكون على النواب التصويت في اليوم التالي، وفق وكالة «فرانس برس».

استقالة رئيس سريلانكا

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان السريلانكي قبول استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد فراره إلى الخارج على أثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي. وقال ماهيندا يابا أبيواردانا للصحفيين إن «غوتابايا استقال بشكل قانوني». وأضاف «قبلت الاستقالة».

كان الرئيس السريلانكي قد أرسل خطاب استقالته من سنغافورة الخميس. وبموجب دستور سريلانكا، سيصبح رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه الذي يطالب المحتجون أيضا برحيله، تلقائيا رئيسا بالوكالة حتى يتمكن البرلمان من انتخاب نائب ليتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا.

وقال أبيواردانا للصحفيين في مقر إقامته إن المجلس التشريعي سيدعى إلى الاجتماع السبت. وأضاف «آمل أن تستكمل عملية انتخاب رئيس جديد في غضون سبعة أيام». وأكد رئيس البرلمان ◄أتمنى تعاون جميع المعنيين لاستكمال المتطلبات الدستورية».