قبول استقالة الرئيس السريلانكي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي اليوم الجمعة قبول استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد فراره إلى الخارج على أثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي. وقال ماهيندا يابا أبيواردانا للصحفيين إن «غوتابايا استقال بشكل قانوني». وأضاف «قبلت الاستقالة».

خطاب استقالة الرئيس السريلانكي

كان الرئيس السريلانكي قد أرسل خطاب استقالته من سنغافورة الخميس. وبموجب دستور سريلانكا، سيصبح رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه الذي يطالب المحتجون أيضا برحيله، تلقائيا رئيسا بالوكالة حتى يتمكن البرلمان من انتخاب نائب ليتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا.

وقال أبيواردانا للصحفيين في مقر إقامته إن المجلس التشريعي سيدعى إلى الاجتماع السبت. وأضاف «آمل أن تستكمل عملية انتخاب رئيس جديد في غضون سبعة أيام». وأكد رئيس البرلمان ◄أتمنى تعاون جميع المعنيين لاستكمال المتطلبات الدستورية».