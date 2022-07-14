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غوتيريس يندد بـ«الهجوم الصاروخي المروع» على مدينة فينيتسيا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 08:47 مساء
غوتيريس يندد بـ«الهجوم الصاروخي المروع» على مدينة فينيتسيا الأوكرانية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في موسكو، 12 مايو 2021، (أرشيفية: أ ف ب)
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، عن «إدانته الشديدة» للقصف الصاروخي الروسي الذي استهدف مدينة فينيتسيا الواقعة في وسط أوكرانيا وأودى بحياة 23 شخصًا على الأقل، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا القصف.

وقال الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك في بيان إن غوتيريس «يشعر بالصدمة إزاء الهجوم الصاروخي المروع ضد مدينة فينيتسيا في وسط أوكرانيا»، مضيفًا أن الأمين العام يندد بأي هجمات ضد مدنيين أو بنى تحتية مدنية، ويكرر دعوته «لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات»، وفق وكالة «فرانس برس».

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