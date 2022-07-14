نيران الصيف تحرق مناطق في أوروبا.. وإسبانيا تصل لذروة ارتفاع الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط

من البرتغال إلى اليونان، اشتعلت الحرائق الخميس في جنوب أوروبا التي تشهد موجة حر خانقة يتوقع ان تبلغ ذروتها في إسبانيا.

في اليونان أعلن خفر السواحل اليوم الخميس أن معركة إخماد النيران أسفرت عن مقتل شخصين أمس الأربعاء عندما تحطمت مروحية في البحر أثناء محاولتها إخماد حريق غابة في جزيرة ساموس، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

200 حريق في يوم واحد بالبرتغال

وشهدت البرتغال التي أتت حرائق على وسطها منذ الخميس الماضي 200 حريق وقعت أمس، وهو أكبر عدد منذ بداية موجة الحر هذه. وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا: «منذ اليوم يجب أن نكون أكثر حذرا».

ولا يزال أكثر من 2000 من عناصر الإطفاء يسعون في جميع أنحاء البلاد لاطفاء أربعة حرائق رئيسية لا تزال نشطة من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف كوستا أن بلاده ستشهد الخميس أخطر يوم من حيث ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح الشرقية التي يمكن أن تؤجج النيران وانخفاض مستوى الرطوبة.

قتيل و60 مصابا في البرتغال

ووفقًا لآخر حصيلة صادرة عن الدفاع المدني البرتغالي، خلفت هذه الحرائق قتيلًا ونحو ستين جريحا.

وفي فرنسا، أدت درجات الحرارة المرتفعة أيضًا إلى تعقيد مهمة فرق الإطفاء التي تسعى منذ الثلاثاء الماضيفي جيروند (جنوب غرب) لاخماد حريقي غابات أتيا على نحو 4000 هكتار ولا سيما بالقرب من نقطة دون دو بيلا السياحية المغلقة حتى إشعار آخر.

حظر الألعاب النارية في فرنسا خوفا من الحرائق

وخوفا من اندلاع حرائق أخرى، جرى حظر الألعاب النارية للمناسبات الخاصة أو العامة التي تقام تقليديا بمناسبة العيد الوطني في 14 يوليو وذلك حتى مساء الاثنين في جيروند وفي مقاطعة لاند المجاورة.

وفي إسبانيا، أدى أخطر حريق إلى تدمير ما لا يقل عن 4000 هكتار في منطقة جبلية تمتد عبر منطقتي إستريمادورا وقشتالة وليون بالقرب من البرتغال.

واندلعت عدة حرائق أقل حجما في إيطاليا أو كرواتيا، وفقًا لنظام كوبرنيكوس الأوروبي.

وبعد أيام على تسجيل درجات حرارة خانقة، يتوقع أن تشهد اسبانيا الخميس ذروة موجة الحر والتي ستستمر حتى يوم الأحد.

أكثر الأيام حرارة في إسبانيا

وفي إسبانيا، حيث حرى تسجيل الأربعاء 45,6 درجة مئوية في الأندلس (جنوب)، يتوقع مركز الأرصاد الجوية أن يكون نهار الخميس أكثر الأيام حرارة في موجة الحر هذه. وظلت معظم مناطق البلاد في حالة تأهب مع وضع العديد من المناطق في الوسط والجنوب والغرب في حالة تأهب قصوى.

والتوقعات مماثلة في البرتغال، حيث جرى تسجيل 46,3 درجة مئوية في وسط البلاد الأربعاء.

وفي فرنسا، قد تدفع موجة الحر إلى تسجيل 40 درجة مئوية الخميس في وادي الرون وجنوب غرب البلاد.

وأعلن خبير المناخ في الأرصاد الجوية الفرنسية ماتيو سوريل أن شدة موجة الحر الثانية خلال شهر واحد في البلاد والتي يتوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، يمكن أن تكون مشابهة لموجة الحر القاتلة خلال أغسطس من العام 2003 (مع ما يقارب 19500 حالة وفاة في فرنسا).