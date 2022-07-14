رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد

القاهرة - بوابة الوسط

أرسل رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا اليوم الخميس استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد الإلكتروني بعيد وصوله إلى سنغافورة، حسبما أعلن ناطق باسم رئيس مجلس النواب.

وأشار الناطق إندونيل يابا إلى تحويل رسالة الاستقالة إلى المدعي العام في البلاد للنظر في جوانبها القانونية قبل قبولها رسميًا، وفق وكالة «فرانس برس».

رئيس سريلانكا يصل سنغافورة

وغادر رئيس سريلانكا، الخميس، المالديف على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، متوجهة إلى سنغافورة، بعد يوم من فراره من كولومبو إلى الجزيرة المرجانية.

وأشار المسؤول في المطار إلى أن الرئيس غوتابايا راجاباكسا وزوجته ايوما وحارسيهما الشخصييْن نُقلوا إلى الطائرة قبل دقائق من إقلاعها من مطار فيلانا الدولي في ماليه عاصمة المالديف.

وعاد الهدوء إلى شوارع كولومبو العاصمة التجارية لسريلانكا، الأحد، وأبدى المحتجون سعادتهم بموافقة الرئيس جوتابايا راجاباكسه على الاستقالة بعد اقتحام منزله وسط غضب من انهيار اقتصاد البلاد.

وتدفق المحتجون، الذين لف كثيرون منهم نفسه بعلم سريلانكا، السبت الماضي، إلى مقر إقامة الرئيس الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، مطالبين راجاباكسه بالاستقالة بعد شهور من سوء إدارة الأزمة في تصعيد مثير للاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في الجزيرة الواقعة بالقرب من ممرات الشحن الرئيسية.