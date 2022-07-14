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الرئيس الإيراني يحذر الولايات المتحدة وحلفاءها من «زعزعة أمن المنطقة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 04:36 مساء
الرئيس الإيراني يحذر الولايات المتحدة وحلفاءها من «زعزعة أمن المنطقة»
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حذّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الولايات المتحدة وحلفاءها من زعزعة أمن الشرق الأوسط، وذلك بعد توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يزور إسرائيل، إعلانا أمنيا بين واشنطن وتل أبيب موجّه بالدرجة الأولى ضد طهران.

وأضاف رئيسي: «إلى الأميركيين وحلفائهم الإقليميين، إن «الأمة الإيرانية لن تقبل بأي انعدام للأمن أو أزمة في المنطقة، وأي خطأ في هذه المنطقة سيتم التعامل معه برد قاسِ»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن خطاب متلفز ألقاه في محافظة كرمانشاه.

قبل ذلك، قال بايدن إن الولايات المتحدة سوف تستخدم «جميع عناصر قوتها الوطنية» لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وجاء في النص الذي وقعه بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد اليوم أن «الولايات المتحدة تؤكد أن جزءا لا يتجزأ من هذا التعهد هو الالتزام بعدم ىالسماح لإيران مطلقًا بامتلاك السلاح النووي».

وتابع  الرئيس الأميركي أن إدارته وضعت الشروط المطلوبة لإحياء الاتفاق النووي، ولن ننتظر إلى الأبد حتى تستجيب طهران.

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