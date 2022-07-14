بايدن: سنستخدم جميع عناصر قوتنا الوطنية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في إعلان أمني جرى توقيعه مع سلطات إسرائيل، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستستخدم «كل قوتها» لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وأعادت الوثيقة التي وقعها بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد تأكيد واشنطن على «عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي» وأن الولايات المتحدة «مستعدة لاستخدام جميع عناصر قوتها الوطنية لضمان ذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول المدة التي ما زالت الولايات المتحدة مستعدة لبذل جهود دبلوماسية خلالها، قال بايدن إن إدارته وضعت الشروط المطلوبة لإحياء الاتفاق و«لن ننتظر إلى الأبد» استجابة طهران.

تحمل الوثيقة الموقعة اسم «إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل»، وتعبر عن «موقف واضح وموحد ضد إيران وبرنامجها النووي وعدوانها في سائر أنحاء المنطقة».

ويعارض الإسرائيليون بشدة الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته الدول العظمى في العام 2015 قبل أن ينسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه في 2018 ويعيد فرض العقوبات على طهران في إطار حملة «الضغوط القصوى» على الجمهورية الإسلامية.

استخدام القوة ضد إيران

وقال بايدن في مقابلة مع «قناة 12»الإسرائيلية مساء الأربعاء إن «انسحاب الرئيس السابق من الاتفاق كان خطأ فادحا، لأنهم (الإيرانيين) باتوا أقرب إلى السلاح النووي مما كانوا عليه سابقا».

وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا لاستخدام القوة من أجل ضمان عدم حصول طهران على السلاح النووي، قال بايدن «نعم، إذا كان هذا هو الملاذ الأخير».

بينما تصر الجمهورية الإسلامية على أن برنامجها النووي معد لأهداف مدنية. والأربعاء، اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن زيارة بايدن الإقليمية لن تحقق «الأمن» للدولة العبرية، العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية.

وفي السعودية التي يصلها بايدن الجمعة في رحلة تاريخية مباشرة تنطلق من تل أبيب ستكون أسعار النفط محور المحادثات مع القادة السعوديين. وسيسعى بايدن إلى إقناع السعودية بضخ مزيد النفط وخفض أسعاره خاصة أن تقلبها تسبب بارتفاع معدلات التضخم الأميركي إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.



بايدن يجدد دعوة واشنطن لحل الدولتين لكن لا تراجع عن قرار القدس

ووصل بايدن إلى تل أبيب الأربعاء في أول جولة له في الشرق الأوسط خلال رئاسته، ستشهد لقاءه مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين قبل أن يتوجه إلى السعودية.

وهذه الزيارة - العاشرة لبايدن إلى إسرائيل ولكن الأولى له بصفته رئيسا - تهدف كذلك إلى إعادة التذكير بنفوذ واشنطن في المنطقة؛ الأمر الذي لم يكن حتى وقت قريب أولوية بالنسبة للإدارة الديمقراطية التي تركز على الصين وروسيا خصوصا.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن جميع الإدارات الأميركية تقريبا بذلت جهودا دبلوماسية في الشرق الأوسط وعرضت مبادرات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. لكن إدارة بايدن لم تفعل ذلك بعد.

ومنذ وصوله إسرائيل، جدد الرئيس الأميركي على دعوة واشنطن لحل الدولتين، لكنه أوضح الخميس أنه لا نية للتراجع عن قرار سلفه ترامب المثير للجدل والذي اعترف من خلاله بالقدس عاصمة لإسرائيل بما يشمل شطرها الشرقي المحتل.