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واشنطن تخصص 600 مليون دولار لمنطقة المحيط الهادئ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 07:42 مساء
واشنطن تخصص 600 مليون دولار لمنطقة المحيط الهادئ
مداخلة لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بالفيديو في منتدى جزر المحيط الهادئ في سوفا. (أ ف ب)
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أعلنت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الأربعاء، تمويلا يصل إلى 600 مليون دولار في منطقة المحيط الهادئ، في محاولة لاحتواء تقدم الصين في هذه المنطقة.

وقالت هاريس إن واشنطن ستفتح سفارتين جديدتين واحدة في تونغا والأخرى في كيريباتي، وفق «فرانس برس».

وأضافت مخاطبة منتدى جزر المحيط الهادئ في سوفا عاصمة فيجي عبر اتصال فيديو بأن «هذه خطوة مهمة. نحن سعداء جدا إزاء تواجد أميركي أخيرا في تونغا».

تعيين مبعوث إلى المحيط الهادئ
كما تعتزم واشنطن تعيين مبعوث إلى المحيط الهادئ وإطلاق استراتيجية وطنية للمنطقة، في سابقة من نوعها. وأثار التنافس بين الصين والولايات المتحدة اهتماما بالغا هذا العام خلال منتدى قادة جزر المحيط الهادئ، وطغى على حالة الطوارئ المناخية التي تخيم على هذه الدول المعرضة للخطر بشكل خاص. 

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وأصبحت المنطقة بالفعل جزءا أساسيا من الجغرافيا السياسية. ففي أبريل، وقعت جزر سليمان اتفاقا أمنيا مثيرا للجدل مع الصين، مما أدى إلى قلب تحالفات قائمة منذ فترة طويلة مع القوى الغربية. 

ومثلت مداخلة كامالا هاريس عبر الفيديو نجاحا دبلوماسيا للولايات المتحدة إذ لم تتم دعوة الصين من قبل للمشاركة بشكل مماثل في القمة. وقالت هاريس إنها والرئيس الأميركي جو بايدن، يقران بأن منطقة المحيط الهادئ ربما لم تحظ بالاهتمام الكافي في الماضي. 

 60 مليون دولار سنويا لوكالة مصايد الأسماك
ووعدت قائلة «سنغير ذلك»، مضيفة أن الولايات المتحدة تريد «تعزيز وجودنا في منطقة المحيط الهادئ».

ويعكس المسعى الأميركي الجديد في منطقة الهادئ، مدعوما بوعود لفترة عشر سنوات بتقديم 60 مليون دولار سنويا لوكالة مصايد الأسماك، وإعادة إطلاق «فيلق السلام» في الهادئ، رغبة في «فتح فصل جديد»، وفق هاريس. من ناحيته، أكد رئيس المنتدى، فيجي فوريك باينيماراما، أن «أزمة تغير المناخ» تهدد أمن وسيادة العديد من دول المحيط الهادئ.

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