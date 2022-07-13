البيت الأبيض: بايدن سيقلل المصافحة خلال جولته الشرق أوسطية تحاشيا لكورونا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن «سيقلل الاتصال قدر الإمكان» خلال رحلته إلى إسرائيل والسعودية على أثر ازدياد انتشار فيروس كورونا.

حطت طائرة الرئاسة الأميركية بعد ظهر الأربعاء في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وسيغادر بايدن إسرائيل الجمعة إلى السعودية في زيارة مثيرة للجدل يلتقي خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين على متن الطائرة المتوجهة إلى إسرائيل «نحاول تقليل الاتصال قدر الإمكان».

الحيلولة دون مصافحة بايدن لولي العهد السعودي

وحول ما إذا كان الهدف من الإجراء يكمن في الحيلولة دون مصافحة بايدن لولي العهد السعودي، قالت جان بيير «أقول إن هناك تغييرا» في البروتوكولات الصحية. وأوضحت أنه من «الممكن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية الإضافية».

وعلى مدرج المطار، امتنع بايدن عن مصافحة نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لبيد وغيرهما من الشخصيات الذي وصلت لاستقباله.

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واكتفى الرئيس الأميركي ومستقبلوه بالملامسة بقبضة اليد مع تربيت على الأكتاف والتحدث معهم عن قرب وبدون وضع كمامة واقية.

خرق النظام بمصافحته زعيم المعارضة

لكن ما لبث بايدن أن خرق النظام بمصافحته زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو. أطيح العام الماضي بنتانياهو بعد بقائه 12 عاما متواصلة في منصبه الذي يأمل بالعودة إليه بعد الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في الأول من نوفمبر.

وجاءت تصريحات الناطقة باسم البيت الأبيض بعد مشاهدة بايدن وهو يصافح النواب في البيت الأبيض خلال أحد اللقاءات أخيرا. وسيصل بايدن الجمعة إلى السعودية في رحلة مباشرة غير مسبوقة بين الدولة العبرية والسعودية التي لم تعترف بإسرائيل كدولة بعد.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سافر برحلة مباشرة من السعودية إلى تل أبيب في زيارة تاريخية قام بها في العام 2017.