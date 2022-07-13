الاتحاد الأوروبي يطالب ليتوانيا بالسماح بمرور السلع الروسية بالقطارات إلى كالينينغراد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن ليتوانيا ملزمة بالسماح بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات، باستثناء الأسلحة، من روسيا إلى جيب كالينينغراد باستخدام سكك الحديد عبر أراضيها.

وبينما لا يسمح بعبورها عبر الطرقات، جاء في التوجيهات القانونية الصادرة عن رئاسة الاتحاد الأوروبي بأنه «لا يوجد حظر من هذا النوع بالنسبة للنقل عبر سكك الحديد» من روسيا إلى كالينينغراد وبأنها لا يمكن أن تكون عرضة لحظر تام، بحسب «فرانس برس».

أعلن الكرملين، الإثنين، أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي ناقشا إمكانية اتخاذ إجراءات مشتركة ضد ليتوانيا ردا على قيود «غير قانونية» فرضتها على عبور أراضيها، التي تؤثر على جيب كالينينغراد الروسي.

قيود على عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي

فرضت فيلنيوس، منذ منتصف يونيو، قيودا على عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى كالينينغراد، وهي منطقة محاطة بليتوانيا وبولندا (البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي). وأثارت الخطوة حفيظة موسكو.

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وقال الكرملين في بيان إنه «تم التأكيد على الوضع في ما يتعلق بالقيود غير القانونية التي فرضتها ليتوانيا على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد». وأضاف: «في هذا السياق، تمت مناقشة بعض الخطوات المشتركة الممكنة».

محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي

وصدر البيان بعد محادثات عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو. وتتشارك ليتوانيا حدودا مع جيب كالينينغراد الخاضع لإجراءات عسكرية واسعة والمطل على بحر البلطيق، لكنها لا تملك حدودا مع البر الروسي الرئيسي.

كما تتشارك حدودا يبلغ طولها 680 كلم مع بيلاروسيا، الحليفة الأبرز للكرملين، التي سمحت للقوات الروسية باستخدام أراضيها في الهجوم على أوكرانيا.