Atwasat

بايدن: سنواصل إعطاء دفع لعملية «اندماج إسرائيل في المنطقة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 03:45 مساء
بايدن: سنواصل إعطاء دفع لعملية «اندماج إسرائيل في المنطقة»
بايدن لدى وصوله فلسطين المحتلة انتظاره الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لبيد. (الإنترنت)
alwasat radio

تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي وصل إسرائيل، الأربعاء، في مستهل أول جولة له إلى الشرق الأوسط بأن بلاده والدولة العبرية «ستعززان علاقتهما على نحو أكبر» في إشارة إلى شراكة تتعلق «بأنظمة الدفاع الأكثر تطورا».

وقال بايدن الذي ستشمل جولته السعودية أيضا «سنواصل إعطاء دفع لعملية اندماج إسرائيل في المنطقة» في إشارة إلى خطوات التقارب بين إسرائيل وبعض الدول العربية، بحسب «فرانس برس».

«تحالف عالمي قوي» ضد إيران 
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، أن البلدين سيبحثان إعادة بناء «تحالف عالمي قوي» ضد إيران.

وقال لبيد بعد وصول طائرة الرئاسة الأميركي إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب في مستهل أول جولة لبايدن إلى الشرق الأوسط «سنناقش الحاجة إلى إعادة بناء تحالف عالمي قوي يقف في وجه البرنامج النووي الإيراني».

-  الرئيس الإيراني: زيارة بايدن لن تحقق «الأمن» لدولة الاحتلال الإسرائيلي
-  بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية

وحطت طائرة الرئاسة الأميركية بعد ظهر الأربعاء في مطار بن غوريون قرب تل أبيب حيث كان في انتظاره الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ورئيس الوزراء يائير لبيد.

طائرة الرئيس الأميركي تحط في مطار بن غوريون. (الإنترنت)
طائرة الرئيس الأميركي تحط في مطار بن غوريون. (الإنترنت)
خلال استقبال الرئيس الأميركي بمطار بن غوريون. (الإنترنت)
خلال استقبال الرئيس الأميركي بمطار بن غوريون. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء
دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
(كاتيو أمبوس) لكل العصور

(كاتيو أمبوس) لكل العصور
لغة فبراير

لغة فبراير
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟

هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»

الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس سريلانكا يصل إلى المالديف.. والمحتجون في كولومبو يترقبون استقالته
رئيس سريلانكا يصل إلى المالديف.. والمحتجون في كولومبو يترقبون ...
طوارئ في سريلانكا.. والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين
طوارئ في سريلانكا.. والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على ...
تعيين رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيسا بالانابة
تعيين رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيسا بالانابة
سريلانكا: المتظاهرون يقتحمون مكتب رئيس الوزراء ومبنى التلفزيون
سريلانكا: المتظاهرون يقتحمون مكتب رئيس الوزراء ومبنى التلفزيون
الرئيس الإيراني: زيارة بايدن لن تحقق «الأمن» لدولة الاحتلال الإسرائيلي
الرئيس الإيراني: زيارة بايدن لن تحقق «الأمن» لدولة الاحتلال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي...
المزيد
بايدن: سنواصل إعطاء دفع لعملية «اندماج إسرائيل في المنطقة»
بايدن: سنواصل إعطاء دفع لعملية «اندماج إسرائيل في المنطقة»...
ميناء إيطالي يستقبل سفينة إنقاذ على متنها 314 مهاجرا
ميناء إيطالي يستقبل سفينة إنقاذ على متنها 314 مهاجرا...
أوكرانيا: 5 قتلى على الأقل في ضربة روسية قرب ميكولايف جنوب البلاد
أوكرانيا: 5 قتلى على الأقل في ضربة روسية قرب ميكولايف جنوب ......
الرئيس الإيراني: زيارة بايدن لن تحقق «الأمن» لدولة الاحتلال الإسرائيلي
الرئيس الإيراني: زيارة بايدن لن تحقق «الأمن» لدولة الاحتلال ......
سريلانكا: المتظاهرون يقتحمون مكتب رئيس الوزراء ومبنى التلفزيون
سريلانكا: المتظاهرون يقتحمون مكتب رئيس الوزراء ومبنى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط