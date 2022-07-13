بايدن: سنواصل إعطاء دفع لعملية «اندماج إسرائيل في المنطقة»

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي وصل إسرائيل، الأربعاء، في مستهل أول جولة له إلى الشرق الأوسط بأن بلاده والدولة العبرية «ستعززان علاقتهما على نحو أكبر» في إشارة إلى شراكة تتعلق «بأنظمة الدفاع الأكثر تطورا».

وقال بايدن الذي ستشمل جولته السعودية أيضا «سنواصل إعطاء دفع لعملية اندماج إسرائيل في المنطقة» في إشارة إلى خطوات التقارب بين إسرائيل وبعض الدول العربية، بحسب «فرانس برس».

«تحالف عالمي قوي» ضد إيران

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، أن البلدين سيبحثان إعادة بناء «تحالف عالمي قوي» ضد إيران.

وقال لبيد بعد وصول طائرة الرئاسة الأميركي إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب في مستهل أول جولة لبايدن إلى الشرق الأوسط «سنناقش الحاجة إلى إعادة بناء تحالف عالمي قوي يقف في وجه البرنامج النووي الإيراني».

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وحطت طائرة الرئاسة الأميركية بعد ظهر الأربعاء في مطار بن غوريون قرب تل أبيب حيث كان في انتظاره الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ورئيس الوزراء يائير لبيد.

طائرة الرئيس الأميركي تحط في مطار بن غوريون. (الإنترنت)

خلال استقبال الرئيس الأميركي بمطار بن غوريون. (الإنترنت)