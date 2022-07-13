Atwasat

سريلانكا: المتظاهرون يقتحمون مكتب رئيس الوزراء ومبنى التلفزيون

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 12:28 مساء
سريلانكا: المتظاهرون يقتحمون مكتب رئيس الوزراء ومبنى التلفزيون
المتظاهرون في سريلانكا يقتحمون مكاتب رئيس الوزراء. (الإنترنت).
alwasat radio

اقتحم متظاهرون مناهضون للحكومة مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغ الأربعاء، بعيد تعيينه رئيسا بالإنابة، وأفاد شهود عيان بأن رجالا ونساء تمكنوا من اختراق العوائق العسكرية واقتحموا مكتب رئيس الحكومة ورفعوا أعلام البلاد بعدما فشل عناصر الشرطة والجيش في صدّهم على الرغم من إطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

كما اقتحم متظاهرون مناهضون للحكومة السريلانكية مقر التلفزيون الرسمي الأربعاء وسيطروا لفترة وجيزة على البث، وفق ما أظهرت لقطات، واقتحم شخص لم تُعرف هويته استوديو شبكة «روبافاهيني» خلال بث مباشر وأمر بأن يقتصر البث على أخبار متصلة بالاحتجاجات. وعلى الأثر قُطع الإرسال وبُث برنامج مسجل.

وأمر رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ الجيش والشرطة بـ«اتّخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة إرساء النظام»، وفق ما قال في بيان متلفز الأربعاء على أثر اقتحام محتجين مكتبه، وقال إن المتظاهرين «يريدون منعي من تولي مسؤولياتي بصفتي رئيسا بالإنابة»، مضيفًا «لا يمكن أن نسمح لفاشيين بالسيطرة» على السلطة.

المتظاهرون في سريلانكا يقتحمون مكاتب رئيس الوزراء. (الإنترنت).
المتظاهرون في سريلانكا يقتحمون مكاتب رئيس الوزراء. (الإنترنت).
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء
دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
(كاتيو أمبوس) لكل العصور

(كاتيو أمبوس) لكل العصور
لغة فبراير

لغة فبراير
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟

هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»

الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماذا قال بايدن بشأن عملية اصطياد زعيم «داعش» في سورية؟
ماذا قال بايدن بشأن عملية اصطياد زعيم «داعش» في سورية؟
«فرانس برس»: رئيس سريلانكا غادر البلاد بطائرة عسكرية
«فرانس برس»: رئيس سريلانكا غادر البلاد بطائرة عسكرية
رئيس سريلانكا يصل إلى المالديف.. والمحتجون في كولومبو يترقبون استقالته
رئيس سريلانكا يصل إلى المالديف.. والمحتجون في كولومبو يترقبون ...
طوارئ في سريلانكا.. والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين
طوارئ في سريلانكا.. والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على ...
تعيين رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيسا بالانابة
تعيين رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيسا بالانابة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي...
المزيد
أوكرانيا: 5 قتلى على الأقل في ضربة روسية قرب ميكولايف جنوب البلاد
أوكرانيا: 5 قتلى على الأقل في ضربة روسية قرب ميكولايف جنوب ......
الرئيس الإيراني: زيارة بايدن لن تحقق «الأمن» لدولة الاحتلال الإسرائيلي
الرئيس الإيراني: زيارة بايدن لن تحقق «الأمن» لدولة الاحتلال ......
سريلانكا: المتظاهرون يقتحمون مكتب رئيس الوزراء ومبنى التلفزيون
سريلانكا: المتظاهرون يقتحمون مكتب رئيس الوزراء ومبنى ......
تعيين رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيسا بالانابة
تعيين رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيسا ......
طوارئ في سريلانكا.. والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين
طوارئ في سريلانكا.. والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط