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تعيين رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيسا بالانابة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 10:49 صباحا
تعيين رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيسا بالانابة
رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ، (أرشيفية: الإنترنت)
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عيّن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيسا بالإنابة بعد فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا إلى خارج البلاد، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب الأربعاء مع مطالبة آلالاف المحتجين بتنحي الرجلين.

وقال ماهيدنا أبيواردانا في كلمة تلفزيونية مقتضبة «بسبب غيابه عن البلاد، أبلغني الرئيس راجابكسا بأنه عيّن رئيس الوزراء رئيسا بالإنابة وفقا لما ينص عليه الدستور»، حسب وكالة «فرانس برس».

إعلان الطوارئ وسط تظاهرات في البلاد
وأعلن الناطق باسم رئيس الوزراء دينوك كولومباج، فرض حالة الطوارئ في البلاد، بعدما فر الرئيس خارج البلاد، حيث وصلت طائرته إلى المالديف في ساعة متأخرة مساء أمس الثلاثاء.

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وبالتزامن مع ذلك، أطلقت الشرطة السريلانكية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المتجمعين أمام مكتب رئيس الوزراء، الذين يطالبون بتنخي ويكرمسينغ أيضا.

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