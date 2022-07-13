طوارئ في سريلانكا.. والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سريلانكا حالة طوارئ عامة، الأربعاء، بعد ساعات على فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا خارج البلاد، حسب مكتب رئيس الوزراء.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء دينوك كولومباج لوكالة «فرانس برس»، «بما أن الرئيس غادر البلاد، أُعلنت حالة طوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد».

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وبالتزامن مع ذلك، أطلقت الشرطة السريلانكية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المتجمعين أمام مكتب رئيس الوزراء، على ما ذكر مراسلو الوكالة الفرنسية.

ويطالب المتظاهرون بتنحي رانيل ويكرمسينغ بالتزامن مع استقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا الذي وعد بتقديمها قبل مغادرته البلاد الثلاثاء وفراره إلى جزر المالديف.