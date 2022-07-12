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ماذا قال بايدن بشأن عملية اصطياد زعيم «داعش» في سورية؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 09:18 مساء
ماذا قال بايدن بشأن عملية اصطياد زعيم «داعش» في سورية؟
الرئيس الأميركي، جو بايدن. (الإنترنت)
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أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن مقتل زعيم داعش في سورية، ماهر العقال، جاء بعد عمل استخباري حازم ودقيق.

وقال إن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها للقضاء على الإرهاب. من جانبه، قال البيت الأبيض، إن مقتل ماهر العقال يحد من قدرة داعش على التخطيط والوصول للموارد، ويخرج إرهابيًا رئيسيًا من الميدان، بحسب «رويترز».

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية مقتل زعيم تنظيم «داعش» في سورية، في وقت سابق الثلاثاء، بضربة نفذتها طائرة مسيّرة أميركية.

على متن دراجة نارية
وقال الناطق باسم القيادة المركزية في البنتاغون، اللفتنانت كولونيل ديف إيستبرن، إن ماهر العقال، الذي وصفه البنتاغون بأنه «أحد القادة الخمسة الأبرز في تنظيم داعش»، قتل بينما كان على متن دراجة نارية بالقرب من جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة.

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كما ذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن العقال كان مسؤولًا عن تطوير شبكات تنظيم «داعش» خارج العراق وسورية.

صاروخ من مسيّرة أميركية
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل العقال «برفقة شخص آخر كان معه، بعد استهدافهما بصاروخ من مسيّرة أميركية... (في) جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب».

وأفادت جمعية «الخوذ البيضاء» (الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري) عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح في ضربة استهدفت دراجة نارية في محيط حلب، لكن من دون تحديد هوية الضحيتين.

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