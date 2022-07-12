«مناظر طبيعية في الفضاء».. ناسا تكشف صورا جديدة للتلسكوب الخارق «جيمس ويب» (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت صور جديدة التقطها تلسكوب «جيمس ويب» التابع لوكالة الفضاء والطيران الأميركية، ما وصفته «ناسا» بـ«المناظر الطبيعية في الفضاء».

وكشفت الوكالة الأميركية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الصور الحديثة من التقاط التلسكوب جيمس ويب، وذلك بعد يوم من كشفها أعمق صورة ملونة بالكامل للكون.

ورصدت إحدى الصور ما يشبه «المنحدرات الكونية والمناظر الطبيعية للجبال الصخرية في أمسية مقمرة»، لكنها في الواقع حافة منطقة قريبة من «نجم أولي» أو «نجم وليد» يسمى NGC 3324 في سديم كارينا.

7600 سنة ضوئية

ويعد سديم كارينا (سديم القاعدة)، إحدى أكبر السدم وأكثرها سطوعا في السماء، ويبعد 7600 سنة ضوئية، ويضم الكثير من النجوم الضخمة.

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وأوضحت «ناسا» أنه جرى التقاط هذه الصورة بالأشعة تحت الحمراء وذلك بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي الجديد، مضيفة «ترصد الصورة لأول مرة مناطق غير مكشوفة من قبل لولادة نجم».

وذكر موقع «سكاي نيوز» البريطاني أن هذه الصورة «تمنحنا لمحة نادرة عن النجوم في مراحل تكوينها المبكرة والسريعة».

نجم يتوسط هالة من الغبار الكوني. (الإنترنت)

إحدى الصور الجديدة للفضاء التى نشرتها ناسا وتم التقاطها بالتليسكوب الخارق. (الإنترنت)

نجم يتوسط هالة من الغبار الكوني. (الإنترنت)

نجم يتوسط هالة من الغبار الكوني. (الإنترنت)