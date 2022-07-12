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«الصحة العالمية»: وباء كوفيد «لم يقترب حتى من نهايته»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 05:00 مساء
«الصحة العالمية»: وباء كوفيد «لم يقترب حتى من نهايته»
المدير العام بمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيربييسوس يلقي كلمة خلال الجمعية العامة الـ74 لدول المنظمة في جنيف. (أ ف ب)
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حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أن موجات جديدة من الإصابات بـ«كوفيد» تظهر أن الوباء «لم يقترب حتى من نهايته».

وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحفي إن «موجات جديدة من الفيروس تظهر مجددا أن كوفيد-19 لم يقترب من نهايته»، مضيفًا «بينما يضغط الفيروس علينا، يتعين أن نتصدى له»، بحسب «فرانس برس».

وضع الأقنعة وتحسين التهوية
وتابع «مع ازدياد حالات الدخول إلى المستشفى وتفشي كوفيد-19، يتحتم على الحكومات نشر تدابير جرت تجربتها مثل وضع الأقنعة وتحسين التهوية وبروتوكولات الفحص والعلاج».

وكان غيبرييسوس يتحدث على هامش نشر منظمة الصحة نتائج الاجتماع الأخير للجنة الطوارئ الخاصة بكوفيد، والذي عُقِد يوم الجمعة الماضي.

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وأعلنت الوكالة بالتالي الإبقاء على تصنيف وباء كوفيد-19 «حالة طوارئ صحية تستدعي قلقا علميا»، وهو التحذير الأعلى مستوى لدى المنظمة، وذلك في أعقاب إجماع اللجنة.

 تراجع وتيرة الاختبارات وفحوص التسلسل الجيني 
وأشارت اللجنة إلى تراجع وتيرة الاختبارات وفحوص التسلسل الجيني ما من شأنه أن يزيد من صعوبة تقدير تأثير متحورات كورونا، ويؤكد «عدم كفاية المراقبة الحالية» للوباء.

وتلحظ اللجنة الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في مناطق مختلفة من العالم، فضلاً عن عدم تنفيذ تدابير الصحة العامة المناسبة في المناطق التي شهدت عودة للإصابات.

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